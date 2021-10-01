Москва, 1 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 10 млрд рублей для поддержки производителей зерновых культур, сообщает 1 октября сайт правительства.

M.government.ru Зерно

Ранее этот вопрос обсуждался на заседании правительства. Решение связано с запуском в России демпферного механизма — гибкой экспортной пошлины на зерновые. Она позволяет предотвратить резкие колебания стоимости на внутреннем рынке.

Денежные средства для производителей зерновых поступят в 62 региона. Величина финансирования для каждого субъекта рассчитывалась в зависимости от объёмов полученной продукции. Господдержка позволит погасить до 50% затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.