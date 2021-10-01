Москва, 1 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В завершившемся сентябре нынешнего года температура воздуха в Москве была на 0,9 градуса ниже климатической нормы. Об этом 1 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Alexx Zimin Осень. Москва

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«Сентябрь в Москве был холоднее нормы на 0,9 градуса. Как вы понимаете, это не так много», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Вильфанд уточнил, что прошлый месяц оказался нестандартным, так как иногда он был очень теплым, а иногда — очень холодным.

«Но запомнится все равно как холодный, потому что запоминается последнее», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура выше климатической нормы ожидается в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири.