Москва, 1 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. При строительстве оборонительных рубежей происходил самовольный уход работников, который был обусловлен плохом снабжении и условиях труда. Об этом заявил на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» ведущий архивист Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев. Конференцию провело 30 сентября в Москве ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингарев ИА REGNUM С докладом выступает Дмитрий Фадеев

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Было отмечено, что строительство Куйбышевского оборонительного рубежа продолжался с ноября по декабрь 1941 года. Сразу остро встала проблема нехватки техники, так как с июля по сентябрь на фронт было направлено до 70% транспорта. В конце декабря 1941 года работа на строительстве шла вручную, суточная норма составила 2,5 кубометра грунта при метровом промерзании почвы. Архивист пояснил, что данная норма «могла быть выполнена только при использовании техники, простаивавшей без топлива или вышедшей из строя».

Это осложнялось тем, что для строителей оборонительного рубежа не было подготовлено жилых помещений, пунктов питания, не организовано снабжение тёплой одеждой в условиях аномальных морозов.

«Частым явлением стало нарушение логистики перемещения мобилизованных на строительство. Так, в Старо-Майнском районе из-за отсутствия переправы через реку Волга свыше 800 человек неделю провели на берегу, пока у них не закончился провиант», — сказал Дмитрий Фадеев.

По его словам, отношение жителей Ульяновска и районов к участию в строительстве было обусловлено «ростом негативных откликов о плохом снабжении и условиях труда». В качестве примера он привёл сообщение от 27 декабря 1941 года со Старо-Майнского участка, где говорилось «о скудном питании, состоящем лишь из низкокачественного хлеба, и колхозах, которые должны были снабжать своих мобилизованных, но продуктов не подвозили»:

«Начинали дезертировать основные работники, по состоянию здоровья уходили летние подростки и люди старше 60 лет. Чтобы не раздувать масштабы уходов и не допустить роста заболеваний на фоне недоедания и переохлаждения, начальники участков в приказном порядке отпускали отдельных мобилизованных».

Напомним, что строительство оборонительного рубежа шло в 1941 году на территории современных Самарской, Ульяновской и Пензенской областей (входивших в Куйбышевскую область). Из Ульяновской области мобилизовано более 80 тыс. жителей.