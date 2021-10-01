«Недоедание и переохлаждение»: как строили оборонительные рубежи
Москва, 1 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. При строительстве оборонительных рубежей происходил самовольный уход работников, который был обусловлен плохом снабжении и условиях труда. Об этом заявил на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» ведущий архивист Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев. Конференцию провело 30 сентября в Москве ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.
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Было отмечено, что строительство Куйбышевского оборонительного рубежа продолжался с ноября по декабрь 1941 года. Сразу остро встала проблема нехватки техники, так как с июля по сентябрь на фронт было направлено до 70% транспорта. В конце декабря 1941 года работа на строительстве шла вручную, суточная норма составила 2,5 кубометра грунта при метровом промерзании почвы. Архивист пояснил, что данная норма «могла быть выполнена только при использовании техники, простаивавшей без топлива или вышедшей из строя».
Это осложнялось тем, что для строителей оборонительного рубежа не было подготовлено жилых помещений, пунктов питания, не организовано снабжение тёплой одеждой в условиях аномальных морозов.
По его словам, отношение жителей Ульяновска и районов к участию в строительстве было обусловлено «ростом негативных откликов о плохом снабжении и условиях труда». В качестве примера он привёл сообщение от 27 декабря 1941 года со Старо-Майнского участка, где говорилось «о скудном питании, состоящем лишь из низкокачественного хлеба, и колхозах, которые должны были снабжать своих мобилизованных, но продуктов не подвозили»:
Напомним, что строительство оборонительного рубежа шло в 1941 году на территории современных Самарской, Ульяновской и Пензенской областей (входивших в Куйбышевскую область). Из Ульяновской области мобилизовано более 80 тыс. жителей.