Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в связи с опасностью формирования смерчей в Сочи на 1 октября, сообщили в администрации региона.

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Как сообщается, специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей выпустил штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое на период с 06:30—07:30 и до конца суток 1 октября.

Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям города не рекомендуется отдыхать у воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на Сочи обрушился очередной шторм, который привел к подтоплению участка трассы, нарушению железнодорожного и авиасообщения.