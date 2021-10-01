Минск, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Западными государствами «поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп». Об этом 30 сентября на заседании совета Палаты представителей Национального собрания Белоруссии заявил её спикер Владимир Андрейченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Андрейченко

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В своём выступлении он напомнил о произошедшее 28 сентября в Минске трагедии, когда попытка штурма жилища программиста унесла жизни двух граждан Белоруссии. Андрейченко ни словом ни упомянул об одном из погибших, связав вторую смерть с деятельностью белорусской оппозиции в целом.

«Убийство сотрудника КГБ — прямое свидетельство нацеленности оппозиции на подрыв гражданского мира и общественной безопасности», — сказал он.

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Андрейченко заявил также: «Гибридная атака на Белоруссию принимает новые, все более изощренные формы. Прикрываясь лицемерными лозунгами о демократии, в отношении нашей страны Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление. Демонстрируя полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики. Расчет прост — экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота».

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Напомним, в августе 2020 года бессменно правящий с 1994 года Александр Лукашенко заявил о своей очередной победе в ходе президентской кампании, которую ОБСЕ и большинство стран мира отказались считать демократическими выборами. Сотни тысяч граждан Белоруссии в десятках городов вышли на улицы, протестуя против фальсификации президентских выборов, требуя проведения новых честных выборов и прекращения полицейского террора. Массовые ненасильственные протесты были жестоко подавлены. Лукашенко назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного Западом.