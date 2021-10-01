Варшава, 1 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Четвертая волна пандемии коронавируса, которая в настоящее время набирает обороны в Польше, может унести жизни около 40 тысяч человек. Об этом заявила польский эпидемиолог Анна Афельт (Варшавский университет) в интервью Polskie Radio.

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«Исходя из своих расчётных моделей наша исследовательская группа пришла к выводам, что осеняя волна коронавируса может привести примерно к 40 тысячам летальных случаев. Во многом речь идёт о смертях представителей групп риска, особенно людей старше 80 лет», — заявила Афельт.

Эпидемиолог напомнила, что в настоящее время в Польше полностью вакцинировано порядка 51,5% всего населения, иначе говоря около 19,5 млн человек.

«Однако, если посмотреть на возрастную структуру вакцинированных лиц, то здесь уже не все так хорошо. К примеру, среди пенсионеров, то есть, в группе подверженной тяжёлым последствиям в случае заражения и где есть самый высокий риск летального исхода, в случае лиц старше 80-ти лет, привитых только 63%. Это будет способствовать высокой смертности», — добавила она.