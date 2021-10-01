Баку, 1 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 30 сентября выявили 842 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 9668 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 483 902 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 458 922 человека, в том числе 1778 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 18 455 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6525 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 842 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9668 теста. Выздоровевшими медики признали 2062 человека. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане в связи улучшением эпидобстановки с 1 октября сняли ряд карантинных ограничений. В стране открыли кинотеатры, театры и библиотеки. Но посещать их разрешается только с ковид-паспортом. С сентября только с ковид-паспортом можно посещать торговые центры и точки общепита.