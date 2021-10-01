София, , 09:08 — REGNUM Бюро по защите свидетелей (БЗС) Болгарии приступило к реализации своего имущества и начало активную распродажу имеющихся на его балансе бронированных автомобилей. Об этом в интервью Болгарскому телевидению заявил заместитель министра юстиции страны Иван Демерджиев.

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По его словам, подобная акция является неаргументированной, поскольку она ставит под угрозу жизни сотен подопечных лиц БЗС.

«Без качественной бронетехники Бюро физически не может гарантировать безопасность свидетелей обвинения, — отметил, в частности, он. — Таким образом, в ближайшее время мы можем столкнуться с очередными вызовами для всей структуры правосудия».

По словам Демержиева, в ближайшее время его ведомство проверит законность этих сделок.

Напомним, Бюро защиты свидетелей решением парламента было передано из ведения генеральной прокуратуры Болгарии в минюст. Тем не менее из-за бюрократических проволочек министерство не может начать контролировать хозяйственную деятельность БЗС.