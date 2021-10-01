Планы мобилизации на оборонительные рубежи «не соответствовали реальности»
Москва, 1 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В 1941 году планы по мобилизации на строительство оборонительного рубежа, который проходил по современным Самарской, Ульяновской и Пензенской областям, «опирались на довоенные показатели и не соответствовали реальности». Об этом говорится в докладе ведущего архивиста отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрия Фадеева «Строительство Куйбышевского оборонительного рубежа на территории современной Ульяновской области». Материал представлен на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую 30 сентября в Москве провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.
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В докладе отмечается, что строительство оборонительного рубежа шло в 1941 году на территории современных Самарской, Ульяновской и Пензенской областей (входивших в Куйбышевскую область). Он состоял из 21 участка, из них 13 проходило по территории Ульяновской области. Общее руководство возлагалось на Наркома внутренних дел Лаврентия Берию.
Дмитрий Фадеев отмечает, что для земляных работ по созданию противотанковых заграждений планировалось привлечь до 300 тыс. человек из Куйбышевской области и 39 тыс. из Пензенской и Саратовской:
Сотрудник Государственного архива новейшей истории Ульяновской области сообщает, что к разгару стройки в середине ноября 1941 года участки работ были обеспечены рабочей силой на 30%. В результате «районные власти уже проводили мобилизацию без отбора»:
В телеграмме Куйбышевскому обкому от 9 декабря 1941 года Лаврентий Берия констатировал неудовлетворительность мобилизации, когда вместо 200 тыс. человек на строительство рубежа прибыло 100 тыс. человек. Отмечается, что после этого численность мобилизованных из всей Куйбышевской области была подтянута к 174,6 тыс. человек.