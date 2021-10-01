Москва, 1 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В 1941 году планы по мобилизации на строительство оборонительного рубежа, который проходил по современным Самарской, Ульяновской и Пензенской областям, «опирались на довоенные показатели и не соответствовали реальности». Об этом говорится в докладе ведущего архивиста отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрия Фадеева «Строительство Куйбышевского оборонительного рубежа на территории современной Ульяновской области». Материал представлен на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую 30 сентября в Москве провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ведущий архивиста отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев

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В докладе отмечается, что строительство оборонительного рубежа шло в 1941 году на территории современных Самарской, Ульяновской и Пензенской областей (входивших в Куйбышевскую область). Он состоял из 21 участка, из них 13 проходило по территории Ульяновской области. Общее руководство возлагалось на Наркома внутренних дел Лаврентия Берию.

«Рубеж обороны городов Куйбышева и Ульяновска имел важное значение: здесь в 41-м разместились действующие органы власти, иностранные посольства, крупнейшие оборонные предприятия и научно-исследовательские организации. Также оба города являлись водными и железнодорожными транспортными узлами», — отмечает архивист.

Дмитрий Фадеев отмечает, что для земляных работ по созданию противотанковых заграждений планировалось привлечь до 300 тыс. человек из Куйбышевской области и 39 тыс. из Пензенской и Саратовской:

«Но планы опирались на довоенные показатели и не соответствовали реальности. У райкомов ВКП (б) не было времени проанализировать постановление обкома. […] Ни один из райкомов плана по мобилизации не выполнил».

Сотрудник Государственного архива новейшей истории Ульяновской области сообщает, что к разгару стройки в середине ноября 1941 года участки работ были обеспечены рабочей силой на 30%. В результате «районные власти уже проводили мобилизацию без отбора»:

«На каждую тысячу мобилизованных приходилось более 100 нетрудоспособных, в том числе инвалидов, стариков и беременных».

В телеграмме Куйбышевскому обкому от 9 декабря 1941 года Лаврентий Берия констатировал неудовлетворительность мобилизации, когда вместо 200 тыс. человек на строительство рубежа прибыло 100 тыс. человек. Отмечается, что после этого численность мобилизованных из всей Куйбышевской области была подтянута к 174,6 тыс. человек.