Сеул, 1 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей сухопутных войск, трёх представителя военно-воздушных сил, одного представителя морской пехоты и двух представителей специального подразделения при министерстве.

Известно, что девять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 180.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1776.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2486 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 313 773.

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