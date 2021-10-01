В горах Хакасии возможен сход лавин
Абакан, 1 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Сход единичных снежных лавин возможен 1 октября в горных районах Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
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Лавина
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Добавим, в Хакасии уже выпал первый снег. И это существенно осложнило работу местным аграриям.
Как сообщал ИА REGNUM, в двух районах республики после обильных осадков накрыло снегом более 17 тысяч га посевов зерновых и зернобобовых культур.
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