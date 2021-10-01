Сеул, 1 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение продлить действие режима социального дистанцирования ещё на две недели, до 17 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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Данное заявление он сделал 1 октября в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

По его словам, в столичном регионе по прежнему будет действовать четвертый уровень социального дистанцирования, в большинстве других регионов — третий уровень социального дистанцирования.

Предприятиям общественного питания по-прежнему разрешено работать до 22:00, а личные встречи в ресторанах и кафе разрешены с участием максимум шести человек, если четверо из них полностью вакцинированы.

Тем не менее премьер-министр подчеркнул, что ограничения на проведение свадеб, празднования одного года со дня рождения ребёнка и занятий спортом на открытом воздухе в ближайшее время будут частично ослаблены.