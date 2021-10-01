Кишинёв, 1 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 30 сентября выявили 1553 случаев заражения коронавирусом в ходе 9442 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 294 392 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 277 659 человек, в том числе 1314 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2185 пациентов с COVID-19, из которых 156 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6777 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 1587 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 9629 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1230 человек, скончались 19 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии в последние начало резко расти количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом, а также число госпитализированных пациентов с COVID-19.