В Грузии вакцинацию учителей от COVID-19 сделают принудительной?
Тбилиси, 1 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Грузии в скором времени могут сделать вакцинацию педагогов от COVID-19 обязательной. Об этом 30 сентября журналистам заявил директор Тбилисской инфекционной больниц Тенгиз Церцвадзе.
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«Что-то в мире всегда является принудительным. Свобода выражения мнения и свобода личности важны, но что-то бывает и принудительно», — сказал врач.
Он сообщил, что, по его сведениям, готовится законопроект, который обяжет педагогов привиться от COVID-19. Это заявление опровергли в министерстве образования и науки Грузии.
«Распространенная информация о том, якобы готовится законопроект об обязательной вакцинации учителей, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что придерживаются принципа добровольности вакцинации. По данным минобрнауки, в настоящее время от COVID-19 привились 65% учителей и административных сотрудников учебных заведений.