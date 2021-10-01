Краснодар, 1 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Совместные учения «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта боевиков в условиях горно-лесистой местности провели в Краснодарском крае военные России и Пакистана. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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«Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв. Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российская сторона представила пакистанским военным варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, и способы их обнаружения и обезвреживания.

Отметим, пакистано-российские учения «Дружба-2021» будут проходить до 9 октября, в них принимает участие порядка 200 военных двух стран.