Москва, 1 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Чувашии в годы Великой Отечественный войны, когда остро не хватало рабочей силы, основным ресурсом развития производства стало увеличение нагрузки и продолжительности рабочего времени. Особое место занимало выдвижение на руководящую работу в колхозах женщин, которые «превратились в коня, так как пахали сами сохой». Об этом говорится в докладе кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Чувашского института гуманитарных наук Валентины Харитоновой «Трудовой фронт: вклад сельского населения Чувашии в Победу». Материал представлен на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую 30 сентября в Москве провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Наталия Николаева ИА REGNUM Валентина Харитонова

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В докладе отмечается, что тема Великой Отечественной войны изучается в региональной историографии «достаточно плодотворно», но 2021 год предложил новые темы, посвященные 80-летию начала войны и 80-летию трудового подвига строителей оборонительных рубежей.

Накануне войны сельские жители в Чувашии составляли 87,8% всего населения, насчитывалось 1686 колхозов. На фронт ушли 150 тыс. селян, из них 80 тыс. отдали жизнь за победу.

В годы войны снизились брачность и рождаемость, ухудшились показатели здоровья и смертности, сокращалась численность трудоспособных колхозников. Валентина Харитонова отмечает, что на начало 1943 года в Чувашии в структуре трудовых ресурсов колхозов мужчины и женщины трудоспособного возраста составили соответственно 14,3% и 52,3%, престарелые и больные — 12,5%, подростки (12 — 16 лет) — 20,9%. Разрешалось мобилизовать школьников и студентов.

«В кадровой политике особое место занимало выдвижение на руководящую работу в колхозах женщин. Они же пришли на замену ушедшим на фронт механизаторам. […] В этих условиях основным ресурсом развития сельского хозяйства и производства продукции стало увеличение производственной нагрузки на каждого занятого и увеличение продолжительности рабочего времени. Многие колхозники выполняли нормы выработки от 150 до 200%», — говорится, в частности, в докладе.

Начатая в октябре 1941 года мобилизация населения на строительство оборонительных рубежей сказалась на сроках проведения основных сельскохозяйственных работ, подготовке к весеннему севу 1942 году. В 1942 году 90% зерновых в республике было убрано конными жнейками, косами и серпами, работы повсеместно шли вручную, в качестве тягловой силы использовали коров и быков в качестве тягловой силы.

«Сами колхозницы отмечали: «За неимением лошадей в плуг запрягают женщин. В деревнях женщины тянули плуги вместо лошадей и пахали под картофель. […] Пахари одни мальчишки. Лошадей мало, и те очень плохие. Трактора не пашут, пашут бабьи руки — копаем по шесть соток в день, руки болят… Колхоз наш кончил посев и начал посадку картофеля… Мы превратились в коня, т.к. пахали сами сохой», — говорится в докладе.