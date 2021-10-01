Москва, 1 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 сентября завершились небольшим снижением. Цена снизилась на 0,08%, до $78,38 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Lapatilla.com Добыча нефти

В ходе европейских торгов цена падала до отметки $76,39 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказывал опубликованный накануне отчёт минэнерго США, показавший первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране.

На американской сессии курс восстановился до $79,26. Росту котировок способствовало ослабление доллара после выхода неоднозначной статистики в США.

Экономический рост США ускорился во II квартале (финальная оценка), тогда как заявки на пособие по безработице выросли.

Сегодня, 1 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,32% до $78,13. Техническая картина остается благоприятной для покупателей.

Фокус внимания сместился на встречу ОПЕК+, которая пройдет на следующей неделе. Ожидается, что ОПЕК и ее союзники будут придерживаться соглашения о добавлении 400 тыс. баррелей в сутки к их добыче в ноябре.

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