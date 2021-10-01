Сеул, 1 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2486 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2451 случай заражения локальные, ещё 35 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 313 773.

Известно, что более двух тысяч заболевших фиксируют в Южной Корее шестой день подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 16 человек — до 2 497 человек. Уровень смертности составил 0,8%.

30 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1371 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 275 576.