Москва, 1 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Температура выше климатической нормы ожидается в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири. Об этом 30 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, температура около нормы, либо выше нормы ожидается на большей части территории России. Ниже климатической нормы температуры нигде наблюдаться не будет. Аномально тёплая погода будет наблюдаться на большей части Северо-Западного федерального округа. Это в Санкт-Петербурге, Карелии, Архангельской области, Коми.

Тепло в октябре будет и на северной половине Урала (севернее Перми), а также на северной половине Сибирского федерального округа.

Малое количество осадков выпадет на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, а также на северной половине Якутии. На севере Дальнего Востока и на Таймыре, наоборот, будет наблюдаться переизбыток осадков.

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