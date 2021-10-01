Казань, 1 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали пять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 1 октября 748 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 52 до 86 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 30 сентября были зарегистрированы 27 060 случаев заражения коронавирусом.

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