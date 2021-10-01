Токио, 1 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками на борту, запланированный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) на 1 октября, был отложен в последний момент без объяснения причин. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

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Отмечается, что все приготовления к запуску на космодроме Утиноура (префектура Кагосима) были благополучно завершены, однако в последние секунды перед стартом обратный отсчёт был остановлен и запуск отменён. В районе космодрома наблюдались нормальные погодные условия, которые не могли послужить причиной такого решения.

В числе девяти спутников на орбиту должен быть доставлен и вьетнамский NanoDragon, который при весе 3,8 кг предназначен для приёма и передачи сигналов автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и мониторинга деятельности в море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вьетнамский спутник NanoDragon планировалось запустить на орбиту Земли 1 октября.