Хабаровск, 1 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал постановление об отдельных коронавирусных ограничений, они касаются наполняемости домов культуры и объектов спорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С 1 октября работа кинотеатров, театров, филармоний, домов культуры, объектов спорта при проведении концертов осуществляется при заполняемости не превышающем 75% от пропускной способности.

Оказание услуг для занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, в том числе бассейнов, осуществляется в обычном режиме. При этом остаётся обязательным соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Проведение публичных слушаний осуществляется с очным количеством участников не более 50 человек одновременно.

За минувшие сутки в регионе выявлено 284 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано четыре летальных исхода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксировано очередное увеличение количества жителей, за сутки заразившихся COVID-19. Их число достигло 215 (днём ранее — 205).