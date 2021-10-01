Москва, 1 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В пятницу, 1 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 2 октября в Москве также без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер днём слабый, ночью южный 2−7 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В субботу, 2 октября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, поменять шины на зимние в Москве нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура упадёт ниже пяти градусов по Цельсию.