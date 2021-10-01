Москва, 1 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Росрыболовство в ноябре и декабре 2021 года проведёт аукционы по распределению квот на вылов лососей в Дальневосточном бассейне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального агентства.

Василий Данилов Горбуша

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На торги будут выставлены квоты на вылов горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи в Западно-Беринговоморской и Северо-Курильской зоне, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской и Карагинской подзоне.

7−9 ноября состоятся аукционы по 46 лотам, 7−8 декабря — по 57.

Как сообщало ИА REGNUM, можно обсуждать локальное исключение горбуши из перечня ценных видов рыб, но не полное ее истребление, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.