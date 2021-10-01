Тегеран, 1 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 30 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 120 428, причем 268 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Еще 268 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 120 428», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 14 078 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2144 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 031 692 пациента из общего числа 5 587 040 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 5093 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 38 708 642 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.