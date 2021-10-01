Тегеран, 1 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 30 сентября исследователь медицинской компании Celltech Pharmed заявил, что иранские ученые разработали технологию мРНК, используемую в вакцинах Pfizer и Moderna против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Алиреза Надери Сохи рассказал журналистам IRNA, что данное достижение было обнародовано в статье «Разработка вакцины с мРНК-LNP против SARS-CoV-2: оценка иммунного ответа у мышей и макак-резусов» в журнале «Вакцины».

Технология была совместно монополизирована немецкой и американской компаниями, однако иранским ученым удалось достичь подобной технологии, несмотря на ограничения в поставках лабораторного материала из-за санкций США.

«В отличие от других методов разработки вакцин, в методе мРНК нет культуры клеток, в связи с чем процесс производства происходит быстрее и дешевле», — подчеркнул Надери.

Он также объявил о проведении значительной части клинических исследований на животных для этой технологии разработки вакцины. При этом технология может пройти клинические испытания на людях, как только будет получено разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами.