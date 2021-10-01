Тегеран, 1 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 30 сентября генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Ирана (RCS) заявил, что организация получила 23-ю партию вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) в количестве шести миллионов доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мохаммад Хасан Ковсиан заявил, что за последние семь дней общество импортировало в общей сложности 12 миллионов доз китайской вакцины под названием Синофарм.

По данным Qowsian, RCS является основным органом в Иране по импорту зарубежных вакцин против коронавирусной инфекции. В общей сложности организация импортировала 52 390 000 доз вакцин с мая текущего года.

По словам Ковсиана, общество также работает с центрами вакцинации и играет значимую роль в введении вакцин. Обществу Красного Полумесяца Ирана также принадлежат 22 независимых центра вакцинации.