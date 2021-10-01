Тегеран, 1 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 30 сентября министр здравоохранения, средств правовой защиты и медицинского лечения Ирана Бахрам Эйноллахи, говоря об ускорении вакцинации против коронавирусной инфекции в стране, заявил, что на данный момент статистика показывает, что 53 миллиона иранцев прошли вакцинацию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эйноллахи выступил перед председательствующим советом Медицинского университета Кермана, отметив, что за последние два месяца было введено 48 миллионов вакцин.

«Ускорение введения вакцин в стране обусловлено вкладом людей, в связи с чем в течение одной недели число инъекций вакцины в Иране сравнялось с показателями во всех соседних странах», — подтвердил он.

Министр здравоохранения также заявил, что Керман — самая обширная иранская провинция с сочетанием богатых и бедных людей. Эйноллахи подчеркнул, что искоренение нищеты является главным приоритетом правительства, которое может использовать возможности населения провинции для успешной эксплуатации проектов устойчивого развития.