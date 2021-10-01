Вашингтон, 1 октября 2021, 02:40 — REGNUM Октябрь 2021 года станет «месяцем осведомленности о кибербезопасности» в США». Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, 30 сентября опубликованного его пресс-службой.
Глава Белого дома напомнил, что преступления хакеров подрывают работу различных жизненно важных учреждений. Он призвал американских граждан сделать все необходимое для защиты самих себя от кибератак и внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября власти Японии ввели в стране новую стратегию кибербезопасности, в которой Россия, Китай и КНДР впервые указаны как потенциальные источники хакерских атак.
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