Берлин, 1 октября, 2021, 02:29 — ИА Регнум. В общей сложности €1,6 млрд выделило регионам Германии немецкое федеральное правительство для поддержания бесперебойной работы центров вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 30 сентября сообщило агентство DPA со ссылкой на минздрав ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вместе с тем власти страны решили в ближайшее время сократить количество действующих прививочных пунктов и переделать их в мобильные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября издание Bild сообщило о том, что 840 жителей федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг получили инъекции просроченной вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna.