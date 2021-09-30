Баку, 1 октября, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Постановление о смягчении карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции приняло правительство Азербайджана. Согласно ему с 1 октября в стране начинается отмена ряда ограничений на фоне снижения заболеваемости.

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После полутора лет перерыва в Азербайджане открываются концертные залы, кинотеатры, театры, библиотеки, зоны отдыха в торговых центрах. Теперь их могут посещать все желающие при наличии паспорта о вакцинации. При этом уточняется, что концертные залы, театры и кинотеатры должны быть заполнены не более, чем на 50%.

Также отменяется запрет на работу общественного транспорта в крупных городах по выходным дням, включая метрополитен в Баку. При этом ужесточаются требования к вакцинации граждан. Паспорта вакцинации с 1 октября станут обязательны для работников общественного транспорта и пассажиров старше 18 лет, при поездках на автомобильном и железнодорожном транспорте в Баку и ряд районов Азербайджана.

Кроме того, 80% работников всех госучреждений, медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений, предприятий торговли и общественного питания, туристических объектов должны быть на 1 октября привиты полностью, либо у них должен быть сертификат переболевшего COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Азербайджане за сутки было выявлено 842 случая заражения коронавирусом. В сентябре в стране наблюдалось устойчивое снижение заболеваемости, а 28 сентября был закрыт один из ковидных госпиталей в связи с выпиской всех пациентов.