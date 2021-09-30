Рим, 30 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Итальянская рок-группа Måneskin анонсировали новый сингл под названием «Mammamia», информирует портал NME. Коллектив планирует представить песню в следующую пятницу, 8 октября.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

В своих социальных сетях Måneskin выложили пост с фотографией, которая, предположительно, станет обложкой нового сингла. Песня станет первым новым материалом квартета с момента выхода их второго студийного альбома «Teatro d’ira: Vol. I» минувшей весной.

https://www.instagram.com/p/CUcerejD5f0/

Напомним, что коллектив в мае стал победителем ежегодного музыкального конкурса «Евровидение» с песней «Zitti E Buoni», обретший мировую популярность. Ранее Måneskin объявили о концертном туре по Европе, который включил в себя выступления в Москве и Петербурге.