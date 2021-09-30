Амстердам, 30 сентября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Мэры голландских городов положительно оценили предложение ввести «ковидные» браслеты-пропуска для посещения кафе и иных подобных мест, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на NL Times.

Нидерланды

Ранее власти Нидерландов ввели «ковидные пропуска», которые требовали показывать для посещения кафе или ресторана. Пропуска вызвали недовольство бизнес-кругов, которые указывали на сбои в работе этой системы. Их проверка занимала слишком много времени, владельцы кафе не хотели «работать, как силовики».

В последние выходные сентября в Бреде и Алкмаре испытали альтернативный вариант: сканирование QR-кода на контрольно-пропускном пункте с последующей выдачей браслета. Это позволило заходить в заведения без многократного сканирования QR-кода.