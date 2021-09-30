Манама, , 22:34 — REGNUM Посольство Бахрейна в Израиле будет открыто до конца 2021 года, написал 30 сентября израильский министр иностранных дел Яир Лапид в Twitter.

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

Это произошло после того, как в Манаме состоялась церемония открытия израильского посольства. Он назвал открытия посольств важным этапом политического сотрудничество двух стран.

Лапид «Мы договорились о том, что до конца года будет открыто бахрейнское посольство в Израиле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о нормализации отношений между Израилем и Бахрейном была заключена чуть более года назад (в середине сентября 2020 г.) в американской столице.

Сегодня, 30 сентября, Лапид прибыл в Манаму, где встретился с королём Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, а также с наследным принцем, бахрейнским премьер-министром Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой и со своим бахрейнским коллегой Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бахрейн назначен глава дипмиссии Израиля