Рим, 30 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Достигнув промежуточной цели по количеству вакцинированных, власти и жители Италии не должны расслабляться, доля привитых должна продолжать расти, это поможет стране быстрее восстанавливаться, заявил в интервью Rai в четверг, 30 сентября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Как сообщалось ранее, власти Италии почти выполнили поставленную задачу (80% привитых к концу сентября 2021 года), если брать в расчет только граждан старше 12 лет, которым разрешено вакцинироваться.

По данным на30 сентября, в Италии умерли130 921человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на51(днем ранее — на 63). Число подтвержденных носителей выросло на3804(днем ранее — на3212). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 669 355 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены94 308человек(на1671 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 461 803человека, что составляет70,5% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.