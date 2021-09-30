Вашингтон, 30 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Новое медицинское приспособление для ввода вакцины без укола разработали в США специалисты Стендфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на британскую службу медицинских новостей Medical Xpress.

Вакцина

Специальный пластырь снабжён микроиглами и упрощает процедуру ввода вакцины в тело вакцинируемого, снижая болезненность процедуры. По утверждению ученых, данный способ вакцинирования более эффективен по сравнению с обычным, с использованием шприца.

Микроиглы, располагающиеся на пластыре имеют сложную многогранную форму, увеличивающую площадь их поверхности и объём вводимой вакцины. Также этот механизм позволяет одновременно вводить комбинацию из нескольких препаратов. Препарат вводится непосредственно в кожу, в эпидермис и дерму, богатые иммунными клетками. Это, по сравнению с обычным подкожным способом, вызывает более мощный иммунный ответ.

По оценке разработчиков, технология может быть применена для вакцинирования от COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna.