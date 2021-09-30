Рим, 30 сентября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавируса завершили 78,54% граждан Италии старше 12 лет — 42 417 178 человек, сообщили в комиссариате правительства по противодействию распространения эпидемии в четверг, 30 сентября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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В начале 2021 года, на старте кампании вакцинации, власти страны ставили своей целью привить до конца сентября 80% населения для обеспечения коллективного иммунитета.

Первую прививку сделали 45 126 105 человек — 83,55% граждан старше 12 лет.

По данным на30 сентября, в Италии умерли130 921человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на51(днем ранее — на 63). Число подтвержденных носителей выросло на3804(днем ранее — на3212). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 669 355 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены94 308человек(на1671 меньше, чем днем ранее).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.