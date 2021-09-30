Женева, Швейцария, 30 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 464 610 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8642 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 30 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 233 136 147 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 771 408 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 407 664 выявленных инфицированных и 7202 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.