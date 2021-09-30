Кишинёв, 30 сентября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. До конца октября 2021 г. продлён контракт на поставку российского газа в Молдавию, написал 30 сентября молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Спыну «Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между «Молдовагаз» и Газпромом на один месяц».

Молдавский чиновник добавил, что контракт продлён на прежних условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принципиальная договорённость о продлении контракта была достигнута в середине месяца, но оставалась неопределённость по срокам.