Стокгольм, 30 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. 29 сентября в Швеции были сняты последние существенные антикоронавирусные ограничения, после чего снимки переполненных баров, танцполов и шумных вечеринок разлетелись по сети. Своим мнением на этот счет в ходе пресс-конференции 30 сентября поделился государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, передает новостная служба SVT Nyheter.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Веселье

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Когда журналисты попросили Тегнелла прокомментировать, что нужно делать с гражданами, не привитыми от COVID-19, но посещающими места массового скопления, он заявил следующее:

«Мы все должны взять на себя ответственность и напомнить им, как важно, чтобы они также прошли вакцинацию, чтобы мы не пришли к ситуации, когда нам придется снова вводить ограничения… Вы должны хорошенько подумать, если вы не вакцинированы, к чему это может привести как для себя, так и для своего окружения».

Эпидемиолог дал понять, что невакцинированным гражданам лучше избегать массовых гуляний и вечеринок.