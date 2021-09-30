В Швеции непривитых граждан призвали избегать массовых собраний
Стокгольм, 30 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. 29 сентября в Швеции были сняты последние существенные антикоронавирусные ограничения, после чего снимки переполненных баров, танцполов и шумных вечеринок разлетелись по сети. Своим мнением на этот счет в ходе пресс-конференции 30 сентября поделился государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, передает новостная служба SVT Nyheter.
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Когда журналисты попросили Тегнелла прокомментировать, что нужно делать с гражданами, не привитыми от COVID-19, но посещающими места массового скопления, он заявил следующее:
Эпидемиолог дал понять, что невакцинированным гражданам лучше избегать массовых гуляний и вечеринок.