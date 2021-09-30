Украина, 2 июня, 2015, 12:39 — ИА Регнум. Выходные дни, 30 мая — 1 июня, на Донетчине в зоне ответственности бригады специального назначения «Восток» (аэропорт Донецка, н.п. Пески, Красногоровка, Спартак, Жабичево, Ясиноватая, Авдеевка, Пантелеймоновка) прошли напряженно. Украинские войска подвергали позиции ополчения массированному артобстрелу, заявил 2 июня в интервью корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-центра бригады специального назначения «Восток» с позывным Кот.

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«Вчера, 1 июня, был очень серьезный артобстрел со стороны ВСУ. Такое ощущение, что „укры“ проверяют на прочность наши позиции. Обстрел идет с применением орудий большого калибра. В очередной раз обстрелу подвергаются жилые кварталы Донецка. Знаю, снаряды долетали до ул. Стратонавтов (Куйбышевский район). В аэропорту Донецка и районе „Вольво-центра“ под обстрел попали позиции ополчения. „Вольво-центр“ почти сровняли с землей. Ополчению запрещают открывать ответный огонь. Не уверен до конца, что у них не сдают нервы, но в основном они молчат. Есть строгий приказ не стрелять. Когда тебя цинично убивают в нарушение всех договоренностей, иногда нервы сдают», — сказал Кот.

По его словам, мирные жители Донбасса постоянно сообщают о том, что «украинская армия продолжает стягивать бронетехнику и живую силу в район линии соприкосновения». Он также констатировал, что Киев грубо нарушает ранее достигнутые Минские соглашения.

«Украинская сторона нагло срывает мирный процесс. Если будет возможность принудить украинскую сторону выполнять ранее достигнутые соглашения — это будет подвижка. После последнего раунда переговоров мы предполагали, что Киев пойдет на какие-то консультации с теми, кто сегодня контролирует ДНР и ЛНР. Рассчитывали, что Киев признает наших представителей. После чего будут внесены соответствующие изменения в Конституцию Украины, будет найдено какое-то компромиссное решение. Ранее такое решение было обговорено — Украина становится конфедерацией, как США или Швейцария. При этом статусы Донецкой и Луганской областей также должны быть достижимы для других регионов Украины, при желании местного населения. Иначе в стране будет возникать напряженность. По факту это уже происходит», — отметил Кот.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля пресс-служба администрации Донецка сообщила, что ночь в городе с 1 на 2 июня прошла напряженно, снаряды разрушили два многоквартирных жилых дома в Кировском районе, также зафиксировано попадание снаряда в футбольное поле по ул. Россошанская (также Кировский район). Пострадавших нет, отметили в горсовете.