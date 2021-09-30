Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Антимонопольный штраф Европейского союза в размере $5 млрд был основан на ошибочных расчетах, заявила компания Google, призывая суд отменить или уменьшить штраф, который, по ее словам, является неадекватным. Об этом 30 сентября сообщает Reuters.

Google

Компания Google была оштрафован из-за того, что с помощью своей мобильной операционной системы Android мешала конкурентам и пыталась закрепить свое доминирующее положение в общем интернет-поиске с 2011 года.

Отметим, что данный штраф стал самым крупным штрафом, наложенным на компанию, признанную виновной в нарушении антимонопольных правил ЕС.

Напомним, что компания Google 27 сентября обвинила антимонопольные органы Евросоюза в игнорировании действий своего конкурента Apple.