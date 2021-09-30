Москва, 30 сентября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В станкостроении необходимо развивать внутренний рынок, считает член Генерального Совета Партии Дела, президент Ассоциации «Станкоинструмент», заслуженный машиностроитель России Георгий Самодуров. Об этом он заявил во время «круглого стола» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации», который в режиме видеоконференции провел заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Фото с официального сайта Совета Федерации РФ «Круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации»

«Станкоинструментальная промышленность — одна из ключевых отраслей. Это престиж страны, важнейшее направление, от которого зависит и обороноспособность, и развитие всех отраслей экономики. У нас есть успехи, ведется работа по решению проблемных вопросов, с ноября 2020 года идет реализация Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года. Тем не менее, сегодня отрасль находится в непростой ситуации. И это в стране, чья станкоинструментальная продукция еще недавно занимала лидирующее положение в мире», — отметил в своём выступлении Константин Долгов. Он также подчеркнул, что при модернизации производства российские промышленники отдают предпочтение зарубежному оборудованию.

Георгий Самодуров обратил внимание участников «круглого стола» на то, что сегодня только 20−25% российского рынка обеспечивается за счет внутреннего производства. По мнению заслуженного машиностроителя, увеличить этот показатель можно за счет закрытия рынка для иностранцев.

«Мы уже предлагали простую и надежную схему. Государству нужно грамотно выстроить механизм регулировки: при закупке предприятиями продукции оборонно-промышленного комплекса наличии российского аналога вводить запрет на иностранный. Этот механизм был изложен в первом постановлении, идеологом которого выступала Ассоциация «Станкоинструмент» еще 10 лет назад. Но сейчас от него ушли, только лучше не стало. Зачем нам решения, которые не создают условия для динамичного развития? Предлагаю вернуться к работающему и проверенному механизму», — посоветовал Георгий Самодуров.

Надо отметить, что сегодня перед станкостроением стоят серьезные задачи — обеспечить долгосрочный рост производства продукции со средним темпом не менее 5% в год в период до 2035 года и рост потребления отечественной продукции на мировых рынках, где конкуренция становится все более острой. Государство пытается развивать отрасль станкостроения, но меры поддержки не всегда работают. К примеру, Постановление правительства, принятое буквально в прошлом году об авансировании договоров о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства.

«Хорошее постановление, по которому за товары для нужд обороны страны, если они производятся для государства, предусматриваются авансовые платежи в размере не менее 80% цены госконтракта. Это хорошая поддержка. К сожалению, прошел целый год, с тех пор как закон вступил в силу, а я могу вспомнить лишь единичные примеры, когда это постановление было воплощено в жизнь», — констатировал Георгий Самодуров.

Участники «круглого стола» обсудили актуальные вопросы воспроизводства станочного оборудования, оснащения машиностроительного комплекса страны высокотехнологичным оборудованием, проблематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, реализации, постпродажного обслуживания, включая вопросы развития компетенций и подготовки кадров, а также выработку мер государственной поддержки в указанных сферах.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, Сергей Калашник, Игорь Панченко, заместитель министра финансов Российской Федерации Ирина Окладникова, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин, представители Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Центрального банка, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, Липецкой, Тульской областей, Москвы, Агентства промышленного развития, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, госкорпорации «Ростех» и экспертного сообщества.