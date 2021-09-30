Тбилиси, 30 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Появление пятой волны коронавируса, по мнению специалистов, ожидается в Грузии в конце ноября 2021 года, сообщает грузинская газета «Резонанси».

ИА REGNUM Коронавирус Иван Шилов

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По их подсчётам, если будут сохраняться нынешние низкие темпы вакцинации населения, то пятая волна коронавируса вновь приведёт к росту числа инфицированных до 5000 случаев в день.

Так, известный аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов считает, что 60% процентов населения Грузии сейчас уязвимо перед коронавирусом.

Напомним, что количество заболевших в Грузии превысило 600 тысяч человек.