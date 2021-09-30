Пятая волна коронавируса захлестнёт Грузию в ближайшее время
Тбилиси, 30 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Появление пятой волны коронавируса, по мнению специалистов, ожидается в Грузии в конце ноября 2021 года, сообщает грузинская газета «Резонанси».
ИА REGNUM
Коронавирус Иван Шилов
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»
По их подсчётам, если будут сохраняться нынешние низкие темпы вакцинации населения, то пятая волна коронавируса вновь приведёт к росту числа инфицированных до 5000 случаев в день.
Так, известный аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов считает, что 60% процентов населения Грузии сейчас уязвимо перед коронавирусом.
Напомним, что количество заболевших в Грузии превысило 600 тысяч человек.