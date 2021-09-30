Афины , 30 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Греция подтвердила 2232 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 30 сентября. Днем ранее сообщалось про 2187 случаев.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 655 767 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 33 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 828 человек.

В общей сложности 326 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 79,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 158 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.