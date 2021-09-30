Москва, 30 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В заявлениях главкома ВСУ Валерия Залужного нет ничего нового, а в случае реального конфликта с РФ Украина останется без газа в преддверии зимы. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Залужный официально вышел и сказал о том, что и так постоянно имеет место быть. Украина и так обстреливает Донбасс, и так бомбит с помощью беспилотников», — отметил политолог.

«Если они хотят эскалации на фоне газового кризиса, то они, по сути, хотят навредить сами себе. Если они добиваются войны с Россией, то это приведёт к тому, что Россия просто перекроет газовый вентиль», — сказал Татарский.

«Газ — это ведь не только топливо для домохозяйств, это сырье и топливо для промышленности. Как и чем они тогда будут воевать, что производит для армии?», — отметил политолог.

«Не представляю, как Украина будет получать, скажем, американский сжиженный газ. Они его что, будут по баллонам заправлять и по гражданам развозить?», — подытожил Татарский.

Напомним, что на Украине главком ВСУ Валерий Залужный сделал громкие заявления о выходе Украины из соглашений по перемирию с Донбассом, достигнутых в 2020 году.