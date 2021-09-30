Минск, 30 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. «Они не к нам идут — они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали?», — заявил 30 сентября Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN, комментируя проблему наплыва нелегальных мигрантов в Евросоюз из Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Интервьюер Мэтью Чанс в беседе с Лукашенко сказал: «Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?»

«Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность», — сказал Лукашенко в ответ корреспонденту телекомпании из США.

Руководитель постсоветской республики назвал нелегальных мигрантов «беглыми» — до этого он так называл политэмигрантов, а в XIX веке так называли сбежавших от помещика крепостных крестьян. «Мы их просим: «Вернитесь до морозов в Белоруссию, побудьте в Белоруссии». Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждем», — поведал Лукашенко. — Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. При чем здесь белорусы?».

В серии вопросов журналисту из США Лукашенко задал и такой: «Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны (бывшего СССР) и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?».

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«Поэтому не надо на Белоруссию валить. Если бы они шли в Белоруссию и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Белоруссии остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента постсоветской республики.

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