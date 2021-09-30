Тбилиси, , 19:44 — REGNUM Встреча президентов России и Турции 30 сентября оказалась актуальной для ряда активных пользователей грузинских соцсетей. В основном пытались понять: каким результатом закончилась эта встреча, кто взял верх и что могло скрываться за теми или иными предложениями.

Грузия Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Небольшой пост этой встрече на своей странице в соцсети Facebook посвятил грузинский аналитик Амиран Салуквадзе, который попытался подвести собственные итоги:

«Очень кратко. По Крыму соглашения не достигли и никогда не достигнут. Эрдоган не торопится признавать итоги выборов в Думу России 2021 года. Наверное, из-за Крыма. В энергетической и оборонной сфере сотрудничество продолжают. Сирия, Афганистан, Карабах и прочее, само собой разумеется, содержание проявится со временем. Путин предложил Эрдогану сделать прививку. Конечно, получил отказ. Та еще птица», — написал аналитик и отметил, что «то, что осталось за кулисами, станет известно позднее».

«Эрдоган выводит войска с юга Идлиба! Прижал его Путин за одно место!», — откликнулся на пост пользователь Г.Ш.

«Эти войска исчерпали свою функцию. Захочет, опять введет», — ответил ему автор поста.

«Русские серьезно атаковали протурецкие силы! Эрдоган уступает позиции!!! Куда заходят русские, оттуда их потом трудно изгнать! Посмотрим, как будут развиваться события дальше», — не успокаивался Г.Ш.

А пользователь Д.Г. иронично заметил: «Прививку почему предложил сделать? Что, Эрдоган антиваксер?»

«Вакцина у него (Путина) хорошая, говорит, много антител дает. Думаю, у него корона была, и он на окружение свалил. А своей фразой лишь подтвердил эту версию», — в том же тоне ответил автор поста.

«Да, много турков уже привиты путинской вакциной», — вставил свои познания в этой области пользователь З.К.

Результаты, точнее — вывод о безрезультатности, встречи Путина-Эрдогана вызвали тревогу у другого грузинского аналитика Зураба Батиашвили.

«После безрезультатно закончившейся встречи Эрдогана-Путина турецкая лира еще больше обесценилась по отношению к доллару. Новый антирекорд побила — 1 доллар уже стоит 8,93 лир. А так как Турция для нас главный торгово-экономический партнер, в какой-то момент (вероятно, после выборов), наверное, за турецкой лирой последует и наш лари», — написал Батиашвили на своей странице в соцсети Facebook.

«Не совсем безрезультатно, как раз в этом и результат», — возразил ему пользователь К.О.

«Я удивляюсь, почему терпят это турки, ведь этот тип турецкую экономику развалил», — поддержал беседу пользователь Г.Ч.

«А на ценах на турецкие продукты это как отразится? Подорожают и у нас?», — тревожно поинтересовался пользователь Б.Ш.

«Подорожают», — утвердительно ответил автор поста.