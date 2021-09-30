Москва, 30 сентября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является для всей России примером того, как надо чтить историческую память. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Анатолий Аксаков

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«Системная работа, которую глава Чувашской Республики Олег Николаев организовал в Чувашии по восстановлению, сохранению и увековечиванию памяти строителей Сурского и Казанского рубежей, по воспитанию на их примере патриотизма и уважения к своей истории, старшему поколению у молодёжи и детей, с моей точки зрения, достойна государственной премии. Считаю это хорошим примером для всех субъектов России, для всей страны», — отметил Аксаков.

Мы всегда должны помнить о необходимости нескольких защитных рубежей внутри и вокруг России, это важно и сегодня, подчеркнул парламентарий.

«Например, у нас вся система жизнеобеспечения обслуживается западной электроникой. И в один момент все может быть отключено. А это значит, что мы должны иметь иные, не обязательно цифровые, аналоговые системы управления стратегической инфраструктурой», — указал депутат.

Но главное, что следует сделать — это восстановление, сохранение и укрепление нравственных рубежей, заявил Аксаков.

«Враг не пройдёт там, где нравственные ценности, сила духа, уважение к своей истории и самоуважение находятся на высочайшем уровне. И всё, что делается по увековечиванию памяти строителей оборонительных рубежей как раз является мощным импульсом, зарядом для гордости своими предками, своей историей, опираясь на которую можно противостоять любому врагу и успешно развивать свои общество, республику, страну», — заявил Аксаков в рамках научной конференции.