Москва, 30 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Законопроект об акцизе на жидкую сталь, освобождении от НДФЛ ряда доходов, а также изменении подходов к налогообложению НДПИ товарных руд черных металлов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

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Поправками предусмотрено введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического производства, ставка которого будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию и корректироваться на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%.

Законопроектом предусматривается также освобождение от НДФЛ доходов, получаемых от некоммерческих организаций (НКО), учрежденных в соответствии с указами президента Российской Федерации, и от учрежденных ими некоммерческих организаций, предоставленных не только за счет грантов президента Российской Федерации, но также за счет иных источников.

Устанавливаются размеры государственной пошлины за проведение экспертиз в целях предоставления и подтверждения разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro, а также за предоставление, подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro. Одновременно предполагается и повышение размера пошлин на регистрацию новых препаратов.

Законопроектом предусматривается изменение подходов к налогообложению налогом на добычу полезных ископаемых добычи (НДПИ) товарных руд черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитштаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд.

В части изменения параметров налогообложения угольной отрасли предлагается изменение параметров формулы НДПИ, в части донастройки налогообложения добычи коксующегося угля за счет перехода от фиксированной ставки налога к новому механизму налогообложения.

В отношении калийных солей предлагается донастроить механизм расчета ставки НДПИ, устанавливающий дополнительное изъятие в размере 85 рублей за 1 тонну добытой руды.